Il nov schef dal Departament da giustia, segirezza e sanadad ha survegnì bleras invistas dal WEF a Tavau. Ses facit general è positiv. In pau sceptic resta el dentant vinavant.

Peter Peyer è quest onn per l'emprima giada stà en acziun al WEF sco minister da segirezza dal chantun.

Durant il Forum economic mundial WEF haja el surtut accumpagnà ils responsabels per la segirezza, di Peter Peyer (PS). Dal cumandant da la polizia e dal manader da l'uffizi chantunal da militar haja el survegnì ina survista dal sistem da segirezza durant il WEF. Ses facit suenter quest'emna: «positiv». Surtut la motivaziun da la schuldada al hajan fatg impressiun.

Tenuta critica resta

Pli baud ha Peter Peyer demonstrà cunter l'inscunter a Tavau. Suenter quest'emna haja el gia dapli encletga per las ideas dal Forum d'economia mundial. In pau sceptic restia el dentant tuttina. Il cusseglier guvernativ sa dumonda vinavant, sche l'inscunter a Tavau haja era in effect concret. Da metter en dumonda il WEF na saja dentant betg part da sia lavur, di el vinavant.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: WEF WEF 2019: Dal demonstrant al responsabel per la segirtad

RR actualitad 12:00