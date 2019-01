L'atun saja vegnì suttascrit in contract per trais onns cun l'opziun sin ulteriurs trais onns, vegn cità il directur da turissem Reto Branschi.

WEF sulet ina giada betg a Tavau

Dapi la fundaziun dal WEF l'onn 1971 è quel sulet ina giada betg vegnì organisà a Tavau. Il 2002 è il Forum mundial d'economia stà a New York per metter in accent da solidaritad suenter ils attentats terroristic dals 11 da settember.

En il passà ha Klaus Schwab pliras giadas smanatschà cun ina midada dal lieu per il WEF. El ha tranter auter crititgà la mancanza d'ospitalitad dals da Tavau sco era ils pretschs exagerads d'hotels e restaurants durant il Forum mundial d'economia.

