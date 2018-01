Zac - e tut è passà

En sasez hai jau empermess a vus en l'emprim diari, che jau na scrivi betg pli tant text. Quell'empermischun na vai jau però betg pudì tegnair. I dat simplamain uschè ina massa da raquintar ed uschè blers eveniments spezials che jau vul gugent parter cun vus.

Apunta, i dat ina massa da raquintar. Quai munta, ch'i dat er ina massa da lavurar. A bun’ura enturn las 8 han cumenzà noss dis da la lavur. Nus essan siglidas da workshop a workshop, avain fatg contribuziuns per il radio, texts, fotografias e films per online e anc scrit il diari. Nus ans eran talmain profundadas en la lavur, che quai ha fatg «zac» e i è la saira da las 9, las 10. E tuttenina vegni endament: Ouu, jau n'hai oz mangià quasi nagut, bavì ha jau era mo in per cafés ed en sasez stuess jau ir sin tualetta. Gea ins é talmain en la lavur, ch’ins emblida effectivamain las raubas las pli essenzialas.

E perquai ch'i è in «must» dad ir anc en la renumnada sortida la saira, vegn il durmir plitost ina chaussa secundara. Ma quai na fa nagut ;-)

In temp grondius

Però, uschè intensiv ch'ils dis da lavur èn, tant pli «lässigs» ed extraordinari èn els! Tge che capità uschiglio anc sin il mund na vegn betg a savair. Igl é sco da viver en in mund fictiv u meglier ditg - en ina vaschia.

Ma jau crai che jau vegn pir a realisar en intgins dis, tge che vai tut pudì passentar al WEF.

So, ed uss è il WEF quasi a fin. Cun quai è quest mes ultim diari, ed i vegn temp per dir «A revair». I m'ha fatg plaschair da partir mia premiera al WEF cun VUS.

Grazia fitgun!