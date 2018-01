Ins enconuscha il glatsch en differentas furmas. Ma co funcziunescha la midada da l'aua en glatsch? E co schela in lai?

Ins enconuscha il glatsch en differentas furmas sco per exempel glatsch sin via, aua schelada d'in lai u cristal da glatsch da la naiv. Dentant co funcziunescha la midada da l'aua en glatsch? In experiment cun ina buttiglia d'aua mussa quest fatg.

Co schela in lai?

Cursas da chavals sin il lai ... Ma tegna il lai? E quant glatsch dovri per pudair far cursas da chavals e grondas festas sin il lai?

Co vegn fatg glatsch per patinar?

Per mantegnair il glatsch uschè bain sco pussibel dovra quai lavurs da circa tschintg uras mintga di, avant ch'il glatsch avra sias portas. Nus avain fatg ina visita als lavurants durant spalar naiv, glimar giu il glatsch e squittar aua per far glischar il glatsch mintga di da nov.