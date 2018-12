Il 31 d'october è Halloween. Blers pensan che quest usit deriva dals Stadis Unids da l'America. Ma quai n'è betg correct. Ed er sche Halloween n'è betg in usit indigen, van er a Glion uffants da chasa tar chasa per dultscharias.

Or da Minisguard dals 03.11.2018.

Avant passa 2000 onns festivavan il Celts da l’Irlanda e da la Scozia mintgamai la fin d’october la finiziun da la stad ch'era da lez temp simbol per la vita. Vitiers beneventavan els l’enviern, il temp fraid – il temp da la mort. Durant la notg dals 31 d’october sa regurdava la glieud dals morts. Els cartevan, ch’il mund tranter vivs ed morts sa maschaidia in cun l’auter.

Durant quella notg avevan ils spierts la schanza da vegnir giu sin terra e visitar ils confamigliars. Cunquai che tut ils spierts savevan visitar quella saira la terra, vegnivan er las nauschas olmas enavos en ils vitgs. Igl è lura daventà in ritual, da trair en costums e mascras durant quella notg per far tema a las nauschas olmas. Cun trair en da quests costums starmentus na duess la mort avair nagin interess da prender il vivs en l'enfiern. La glieud aveva numnadamain tema, che quellas olmas nauschas savessan prender possess dad els.