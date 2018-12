Avant 70 onns han ils abitants da Marmorera ditg gea a la vendita da lur vischnanca ed a la construcziun d’in lai da fermada.Oz è là, nua ch'il vitg era ina giada in grond lai. Dal vitg n’è nagut pli da vesair. Ma pertge han els fatg quai è tge è capità cun ils abitants?

Or da Minisguard dals 20.10.2018.

Ils 17 d'october 2018 èsi stà 70 onns dapi ch'ils votants da Marmorera han dà glisch verda per unfrir lur vitg a las ovras electricas da Turitg. Oz è il destin da Marmorera per blers be pli istorgia.