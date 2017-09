Il Minisguard declera co ina novitad fallada po insumma chattar public.

Novitads falladas – il MSG declera 2:31 min, Minisguard dals 3.12.2016

Novitads falladas dattan da discurrer

Saja quai fotos che mussan in monster en in lai ubain la novitad ch’il Papa avessi dà sia vusch a Donald Trump - novitads falladas chatt’ins di per di en las raits socialas. Pertge èn quellas malsegiras e co chatta uschia ina novitad fallada insumma public. Pia far attenziun sch'ina novitad vegn sur rait socialas sco facebook, instagram e twitter che na controlleschan betg sch'ellas èn era vairas.