Or da Minisguard dals 10.02.2018.

Ozon è in molecul ch'exista ord trais oxigens d'atom. D'ina vart è ozon in med d'oxidaziun che po irritar la via respiratorica dals umans ed animals. Da l'autra vart protegia la sfera d'ozon las creatiras sin il mund da donns tras undas ultraviolettas dal sulegl.

... senza na pudess ins gnanc viver

Sch'ins guarda da cler di sin tschiel, lura na pon ins betg vesair ella. Sco ina vetta transparenta protegia la sfera d'Ozon noss mund. Avant circa 30 onns han scienziads chatta ora che quella vetta survegn adina dapli rusnas e ch'ella vegn adina pli fina. I pareva lura che las rusnas en quella vetta vegnan pli pitschnas. E quai vegnan ellas era, ma ussa han ins chattà ora che quai succeda lunsch betg uschè spert sco pensà.