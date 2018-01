Sin il mund èn radund 1500 vulcans activs. Il «Minisguard» declera co in vulcan nascha e rumpa ora.

Co datti in vulcan? 1:39 min, Minisguard dals 2.12.2017

In vulcan po spidar ora in nivel da tschendra che sa derasa var 2000 kilometers. Co po in vulcan spidar uschè lunsch sia tschendra? E danunder deriva quella tschendra atgnamain?

Vulcan en l'Islanda è activ

Il mars 2010 è il vulcan en l'Islanda stà activ. I sa tracta dal vulcan sin il glatscher Eyjafjalla en l'Islanda. L'ultima giada ch'il vulcan aveva spidà, è stà l'onn 1823. Nus mussain maletgs spectaculars dal fenomen traglischant da la natira sin il glatsch.

Blers nivels da tschendra

Sa regurdais anc dal vulcan sin il glatscher Eyjafjalla en l'Islanda. Il vulcan spidava fieu e fascinava cun maletgs spectaculars. El ha buffà uschè blera tschendra che nivels da tschendra gigants èn sa furmads. E pervi da quests nivels da tschendra n'han blers aviuns betg pudì sgular.

Il vulcan è adina pli pauc activ

Il vulcan Eyjafjallajökull en l'Islanda è adina pli pauc activ. La situaziun è sa calmada. Però dal tut normala n'è la situaziun anc adina betg.

L'emprim rapport davart in'arrupziun

d'in vulcan

L’emprima giada ch’igl è insumma vegnì scrit si co ch’igl è stà tar in’erupziun d’in vulcan, è stà avant prest 2000 onns cura ch’il Vesuv en l’Italia è rut ora ed ha sutterrà cun sia lava pliras citads e lur abitants (sin il maletg las ruinas da Pompeij ed il vulcan).

Il vulcan Etna è activ

Il 1. da mars 2017 è il vulcan Etna en la Sicilia, la pli gronda insla en la Mar Mediterrana da l'Italia, puspè vegnì activ. La damaun dals 15 da mars han ins pudì contemplar co lava è vegnida a val. Suenter las 09:00 han ins lura adina vis nivels da tschendra. Vers saira era lura il punct culminant da l'erupziun, dentant gia la saira tard è l'intensitad lura sa calmada.

Etna – Il pli grond vulcan en l'europa spida fieu 1:58 min, Minisguard dals 18.3.2017

Agung a Bali spida fieu

A Bali el l’Indonesia han varga milli persunas stuì bandunar lur da chasa la fin da november 2017. La raschun il vulcan Agung che spida fieu e crappa dapi intginas emnas. Il privel è pia grond ch’il vulcan rumpa ora.