Mintg'onn il davos da schaner datti a Tavau blera truscha e canera. Il WEF, il Forum mundial d'economia, egn organisà dapi il 1972. Al Forum mundial d'economia vegnan mintgamai bleras persunalitads da la politica, da l'economia, da la cultura e da la scienza. Mo tge fan tut questas persunas a Tavau, tge vegn discutà e tge è il WEF insumma?

Tavau vegn protegì da saivs

Amez Tavau è l'enconuschent center da congress, il lieu nua ch'ils gronds dal mund s'entaupan al WEF. Quest bajetg vegn serrà giu dal tuttafatg. Senza lubientscha n'ha nagin la schanza da vegnir pli datiers. Er il rest dal vitg da Tavau ha saivs da giatter enturn ed enturn. Nus mussain co che Tavau sto vegnir protegì durant il WEF.

Controlla dal spazi d'aria

Per la controlla dal spazi d'aria è l'aviatica militara responsabla. Co vegn quai controllà? L'aviatica militara garantescha la segirtad al WEF e grazia al radar pon ins vesair nua ch'ils aviuns sgolan. E durant il WEF na dastga nagin aviun sgular sur Tavau senza lubientscha.

Legenda: WEF Forum mundial d'economia RTR

Situaziun extrema per politichers ed economs

Mintg'onn sa scuntran intginas da las pli impurtantas persunalitads da l’economia e da la politica a Tavau al WEF. Quellas persunas s’entaupan per discutar davart problems dal mund, sco per exempel da la crisa da finanzas. Tranter quellas persunas renumadas vegnan era da quellas da l’Asia, da l’Africa u dal Mexico. Persunas che n’han anc mai vis naiv e ch’èn il bler disads cun temperaturas agreablas, chaudas.

Donald Trump al WEF 2018

Avant 18 onns è Bill Clinton vegnì sco emprim president dals Stadis Unids a Tavau. Uss èsi puspè uschenavant: Donald Trump vegn cun tut sia enturascha – il Secret Service. Aviuns, autos e tschients da persunas – tut quai be per Donald Trump. Blers èn persvadì che la visita da Trump a Tavau vegn ad avair in effect da reclama positiv per la Svizra.