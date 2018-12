Aint in alp aisa bella vita

Notas en furma pdf Aint in alp aisa bella vita , Telechargiar la datoteca

Aint in alp aisa bella vita

ain in alp stun gugent,

baiver lat e mangiar la gromma,

que am plascha stupend

Huldria hollaraja, huldria hollaraja holiho

La daman a bunura ant chis’leiv il sulai,

giaina oura cullas vachas

sü pels munts e las blaischs

Huldria hollaraja, huldria hollaraja holiho

(Chanzuninas rumantschas illustradas da Claudia Gaudenz-Rauch)