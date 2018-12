Süllas arains da la saiv

as placha la naiv,

ma’l sulagl, orcavè

disch dalum: vè cun me.

El piglia la naiv

davent da la saiv -

a la saiv tuot suletta

sto cò e be spetta

cha’s placha la naiv

darcho sülla saiv.

(Cupiroulas: Hoppahajas, versins e chanzuninas, Lia Rumantscha, Cuira 2011)