De dalla mamma

Chellas flours, o tgera mamma,

vaia culetg angal per tè.

Ed ia sper tgi per adegna

er te am vegias gugent.

La pi bung' e la pi tgera,

mamma: chegl ist tè.

Ties cor ord spir carezzabatt'

e batta er per me.

Cura tg' ia vign a letg

am ninas aint igl sien,

e noss cors an armuneia

lodan Dia per tot igl bung.

En matg flours dung ia a Tè,

tgera mamma per Ties de.

Bler suglegl less giavischier,

ensatge pitschen tschintgigier.

Per tot less angraztger

e cun Tè adegna esser tger.

Verset en furma pdf De dalla mamma , Telechargiar la datoteca

Ch. Flepp / Emma Spina

(Ursign Cantign, Canzungettas e versets, Uniun rumantscha da Surmeier, 1991)