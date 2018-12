Mellen

Suglegl, schi mellencler,

te ist per nous schi tger,

te dast tanta glischour

a tot chegl tg’ò calour.

Cotschen

Cotschen e tgod è igl barnia,

tgi è or digl fi naschia,

per nous n’è’l betg privlous,

sch' igl pigliagn serious.

Blo

Guttella blava, blava,

tgi passa or per l’ava,

tgi vo sainza pussar

anfignen tar la mar.

R. Cadotsch

Verset en furma pdf calours , Telechargiar la datoteca

Mellen e blo

Mellen è mellen e blo è blo

dei igl polesch tot pondero.

“E schi masdagn las calours?”

dumonda igl det-mussader.

“Alloura dattigl cotschen”,

dei igl det grond.

Igl det digl anel dei: schi

ampruagn u dumandagn igls oters.

“Ma chegl è cler”, dei igl

pitschen spertamaintg:

„Blo e mellen, chegl dat verd”.

M. Caglia

Verset en furma pdf Mellen e blo , Telechargiar la datoteca

(Ursign Cantign, Canzungettas e versets, Uniun rumantscha da Surmeier, 1991)