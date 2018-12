Oss igl calender, ans fó a saveir

tgi bagn dalung’ son Niclo vign’ a neir.

El cugl famegl ed igl tschimmel dascous

vignan e vardan, sch’igls pitschens èn prous,

sch’els la dutregna on bagn amprandia,

ed ainten scola adegn’on savia.

Varda quant bagn els son liger, cantar,

risplei ed er stilo an regla duvrar,-

varda, scu els devozious son orar,

agls superiours obadientscha er far!

Ossa persiva igl dat son Niclo

tgossas schi bungas tg’igl on mirito.

Verset en furma pdf Prest reiva Son Niclo , Telechargiar la datoteca

(Ursign Cantign - Canzungettas e versets, Uniun Rumantscha da Surmeir 1991)