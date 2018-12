O betg tema mies unfant!

Oz tar nous vign en om sontg,

el è gist e da bung cor.

O betg tema mies unfant!

Vea tedla mies unfant!

El niro an curt mumaint,

per at scuntrar, at veir gugent.

ó el detg agl mies unfant!

Verset en furma pdf Son Niclo , Telechargiar la datoteca

(Ursign Cantign - Canzungettas e versets, Uniun Rumantscha da Surmeir 1991)