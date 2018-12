Son Niclo vign chesta seira,

porta nouschs e pang cun peira,

El saro cun me cuntaint

curtgi fatsch igl bavagnaint.

Son Niclo davant la porta

stat cugl asen e cugl satg.

ó’l per me angal la torta

schi sung sto en po sarfatg?

Son Niclo, te ist schi bung,

ia roi per en perdung.

O, son Niclo, te bung omet,

betg seias nosch cun me poret,

at va gugent tot igl cor,

ed er tot chegl te partas or.

O, son Niclo, saung or da fragn,

Mies cor pinign chel batta stagn,

va fatg pulit sung stada brava,

schi dó’m persiva oss la paia.

Verset en furma pdf Son Niclo vign chesta seira , Telechargiar la datoteca

