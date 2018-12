Notas en furma pdf Gion Gianet , Telechargiar la datoteca

Gion Gianet va sulet or agl mund

cun egn festet,

segl sieus tgieu egn tgapi,

o sco quegl e bi.

A la mamma sto dar is

c’igl Gionet e a Paris,

mo el turna ánc lez gi anavos a ri.

Búna sera mamma tgeara,

betga fe cun me canera.

Qua sunt jou tieus Gionet,

sán sco egn pestget.

(Cudischs da la Sutselva III, Canzúnettas a Versets, Leia Rumàntscha Cuera 1945 "Acziún Sutselva Rumántscha")