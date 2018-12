Notas en furma pdf Hop, hop, va galop , Telechargiar la datoteca

Hop, hop, hop

tguli va galop!

Sur la crappa, sur la lenna,

sur la zef a sur la genna, tguli, va galop,

hop, hop, hop, hop, hop.

Hi, ho, he,tguli, via cun me!

Segias po betg megna sprizzi

Bagn tamprar vi tieu(s) carpizzi

tgala cugl tieus trap!

tap, tip, tap, tip, tap.

(Cudischs da la Sutselva III, Canzúnettas a Versets, Leia Rumàntscha Cuera 1945 "Acziún Sutselva Rumántscha")

Hop, hop, hop

Hop, hop, hop, tguli va galop.

Sur la crapa, sur la lena,

sur la zev a sur la gena.

Tguli va galop, hop, hop, hop, hop, hop.

Hi, ho he, tguli via cun me!

Jou tgi dund egn pugn avagna,

a daple lu ànc da tschagna.

Tguli, via cun me, hi, ho, hi, ho, he.

(Cupitgolas: Hopaheias, vearsets a canzùnetas, Lia Rumantscha, Cuira 2011)