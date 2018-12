Gionet, vol ir uss a tgavagl?

Ea, ea, ea.

Vol far egn lùng a beal grànd sagl?

Ea, ea, ea.

Âs do avagna agl tgavagl?

Ea, ea, ea.

Âs ear do aua agl tgavagl?

Ea, ea, ea.

Els tgavaltgeschan sco’gl tgametg.

Gionet, partge sategnas betg?

Qua va igl poni a galop

a fier’igl Gioni giou agl fop.

Prender gl'unfànt sen la schanuglia a schar "curdar" a la fegn trànter las tgombs.

Verset en furma pdf Gionet , Telechargiar la datoteca

(Cupitgolas: Hopaheias, vearsets a canzùnetas, Lia Rumantscha, Cuira 2011)