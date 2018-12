Noua es sto?

Mamma: Noua es sto?

Unfànts: Sen clavo

Mamma: Tge has fatg?

Unfànts: Bavieu latg

Mamma: Tgi ha do?

Unfànts: Igl ô Gion Clo

Mamma: Quànt ha’l do?

Unfànts: Gest avunda ad ànc ampo.

Verset en furma pdf Noua es sto? , Telechargiar la datoteca

(Cudischs da la Sutselva III, Canzúnettas a Versets, Leia Rumàntscha Cuera 1945 “Acziún Sutselva Rumántscha”)