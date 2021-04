Il HCD ha mussà morala en quest emprim duel cun Berna, quai suenter che l’equipa da Christian Wohlwend ha survegnì ina brava duscha fraida a la fin da l’emprim terz. Entaifer strusch quatter minutas han ils Bernais sajettar ils emprims trais gols. Wohlwend para dentant d’avair chattà ils dretgs pleds en la cabina. En il segund terz han Andres Ambühl e Marc Wieser numnadamain pudì scursanir al 1:3 respectiv al 2:3 ed uschia anc ina giada procurà per tensiun. A partir dal segund terz ha Sandro Aeschlimann er remplazzà Robert Mayer en il gol dal HCD.

Decisiun en la prolungaziun

En il davos terz ha il HCD anc ina giada mobilisà tut las forzas e fatg enorm squitsch. La finala èsi reussì a Benjamin Baumgartner d’egualisar il gieu al 3:3 en la 58avla minuta, quai cun in’acziun singula. Uschia ha la prolungaziun stuì decider quest emprim gieu da pre-playoff, quai cun la meglra fin per ils Bernais. Il gol decisiv ha sajettà Jesper Olofsson en la 78avla minuta.

HCD sto gudagnar

Il SCB maina uschia la seria da best-of-three cun 1:0. Gia il venderdi saira a las 19:45 uras vegni tar il segund duel, lura dentant a Berna. Il HCD sto gudagnar quest gieu per salvar la schanza da cuntanscher ils playoffs. Gudogna il SC Berna er quest gieu è la stagiun dal HCD a fin.

Brisanza er pervia da la persunalia Raeto Raffainer

Dapi bun dus mais è Raeto Raffainer nov schef da sport tar ils Bernais. Amez la stagiun ha el bandunà il Club da hockey da Tavau. Tge ch'ha effectuà inqual commentari critic. Sin la via en ils playoffs datti uss in revair cun ses anteriur club. L'Engiadinais punctuescha che la relaziun cun il HCD saja dentant anc adina buna. Tge che Raffainer deplorescha è ch'ils dus clubs da tradiziun stoppian sa duellar gia en questa fasa, e che la stagiun giaja prest a fin per ina equipa, u per Tavau u per Berna. Il schef da sport dal SCB vesa en questa seria curta las schanzas tar 50:50.