Legenda: Keystone

La sonda, ils 13 da mars, ha lieu a Silvaplana ina cursa da partenza da massa stil classic sur 10 kilometers per las dunnas, ed ina da 15 kilometers per ils umens. Il di suenter ha lieu sin il traject dal Maraton da skis engiadinais ina cursa da persecuziun sur 30 kilometers per las dunnas, ed ina da 50 kilometers per ils umens.

La partenza dals umens è a Malögia, la partenza da las dunnas a San Murezzan. L'arrivada è alura sco tar il maraton a S-Chanf. Aspectaturas ed aspectaturs na dastgan betg esser a la pista.

Co guardar las cursas Las cursas vegnan tuttas emessas sin SRF, RTS e RSI.

«In highlight da la stagiun»

Per il directur nordic da Swiss-Ski vegnan las cursas a distanza lunga ad esser in highlight da la stagiun, sco el ha ditg en la communicaziun. Il cor da passlung haja patì fitg tar l'annullaziun dal Maraton da skis engiadinais. Tant pli bi saja che l'Engiadina dastgia dar il mars albiert als megliers passlunghists e las meglras passlunghistas dal mund. Er Menduri Kasper, il CEO dal Maraton da skis engiadinais, sa legra sin las cursas da la cuppa mundiala.