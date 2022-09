Era en il terz gieu da la stagiun sa repeta il resultat. Tavau perda suenter penalties. Be Bristedt tutga per ils Grischuns suenter il temp regular.

Terza terrada per Tavau – terza giada suenter penalties

Era en il terz gieu da la stagiun sa repeta il resultat. Tavau perda suenter penalties. Be Bristedt tutga per ils Grischuns.

Ditg hai vesì ora sco sche Ambri gudagnass il gieu gia durant il temp regular. Dotti tutgà per ils Tessinas en la 45avla minuta. Andres Ambühl po pir gulivar il gieu en la 57avla minuta.

Tavau po gulivar il resultat en il segund terz. Rasmussen(36') e Schmutz(39') tutgan per il club Grischun.

Suenter l'emprim terz stevi 2:0 per ils Tessinais. Tutgà han Kostner en la quarta minuta e Fohrler en la 18avla. Era en acziun per il HCD è Michael Fora. L'anteriur capitani da l'equipa d'Ambri stat per l'emprima giada sin il glatsch encunter sia veglia equipa.

Il HCD dat suenter duas terradas cun in tschert squitsch en il Tessin. Igl è il terz gieu da questa stagiun da l'equipa da trenader Christian Wohlwend en la liga naziunala.

Las ulteriuras partidas

Bienna cunter Berna – 4:3

Friburg-Gotteron cunter ils Rapperswil Jona Lakers – 4:1

Kloten cunter Losanna – 1:2

Lugano cunter ils ZSC Lions – 0:1

SCL Tigers cunter Ajoie – 1:4

Zug cunter Genevra – 2:5