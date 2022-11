Il numer 9 dal mund Félix Auger-Aliassime gudogna ils Swiss Indoors. En il final ha il canadais giugà cunter il Danais Holger Rune (ATP 25), e battì el cun 6:3, 7:5.

Per Aliassime èsi suenter Firenza ed Antwerpen la terza victoria tar in turnier en trais emnas. L'um da 22 onns da Montreal è l'emprim victur canadais a Basilea. En tut l'emna n'ha el mai pers l'agen service e pers mo in set, en l'emprima runda cunter il svizzer Marc-Andrea Hüsler.

Auger-Aliassime è a Basilea il successur da Roger Federer ch'aveva gudagnà per la 10avla giada il turnier a chaschun da l'ultima ediziun avant la pausa da corona il 2019. El è cun 22 onns er il champiun il pli giuven dals Swiss Indoors dapi l'Argentin Guillermo Coria 2003.