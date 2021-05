Sper las squadras Team Canada (defensur dal titel), HC Sparta Prag, Frölunda Indians, Ambri-Piotta ed il HCD cumplettescha il campiun dal 2018 KalPa Kuopio la glista dals participants a la 94avla ediziun da la Cuppa Spengler. KalPa, il club da la Finlanda, aveva fatg surstar il 2018 a si'emprima partizipaziun al turnier tradiziunal. En il final ha KalPa gudagnà cunter ils favurits, il Team Canada. Lez ha dentant puspè gudagnà il 2019 ed è uschia defensur dal titel.

Legenda: Il 2018 ha l'equipa finlandaisa KalPa fatg surstar. Keystone

Sparta Prag ed Ambri eran gia envidads per il turnier dal 2020 che ha stuì vegnir ditg giu pervi da la pandemia da corona. Sco quai che l'organisaziun communitgescha, sa participescha Prag gia per la 10avla giada. Ambri è per la segunda giada a la partenza. Cun Frölunda èsi grategià d'engaschar ina da las meglras equipas da l'Europa. La squadra da Göteborg è actual il victur da la Champions-League ed ha er gia gudagnà pliras giadas il titel da campiun da la Svezia.