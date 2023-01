Suenter la qualificaziun perda Viktorija Golubic al turnier da WTA-500 ad Adelaide il gieu da l'emprima runda. Tar il 0:6 e 6:7 encunter la Rumena Sorana Cirstea è la Turitgaisa bain sa revegnida en il segund set. La finala ha ella dentant tuttina pers.

Il segund service da Golubic ha cunzunt purtà il naufragi per la Svizra en il duel encunter la Rumena. Da 16 puncts ha Golubic sulet gudagnà trais, da quels betg in unic en l'emprim set. Plinavant n'è Golubic betg stada uschè ferma sco sia concurrenta cun duvrar las ballas da break. Omaduas giugadras han gì set schanzas, Golubic ha pudì nizzegiar be in break, Cirstea quatter.