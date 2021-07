Aur per William Reais a Tallinn

William Reais è campiun d‘Europa U23 sur ils 200meters. Il sprinter grischun dominescha la concurrenza a Tallinn e gudogna aur en in temp da 20,47 secundas e distanziescha il segund per 13 tschientavels. Per William Reais è il titel da campiun d‘Europa U23 fin uss il pli grond success en sia carriera.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: William Reais Il pli spert Grischun 21.09.2020 Cun audio

Dacurt ha il sprinter da Cuira era dumagnà la selecziun per ils Gieus olimpics a Tokyo e parta là sur ils 200meters. Igl è l‘emprima giada dapi 25 onns ch'in atlet grischun dad atletica leva parta a gieus olimpics.