Djokovic gudogna per la 9avla giada

Il Serb Novak Djokovic ha gudagnà per la 9avla giada l’Australian Open. En il final ha Djokovic battì il Russ, Daniil Medwedew en 3 sets cun 7:5, 6:2 e 6:2. Per Djokovic è quai il 18avel titel ch’el gudogna tar in turnier da grand slam.