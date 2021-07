Gronda onur per Mujinga Kambundji e Max Heinzer: Swiss Olympic ha decis che la sprintra ed il scrimader dastgan purtar la bandiera svizra a l'avertura dal gieus olimpics a Tokio.

Emprima giada in duo

Omadus dastgan per l'emprima giada esser a la testa da la delegaziun svizra. Pervi da l'egualitad dals dretgs èsi l'emprima giada ch'i dat in duo, pia in atlet ed ina atleta da mintga naziun che dastga esser bandierel e bandierela a gieus olimpics. La ceremonia d'avertura en il stadion olimpic a Tokio è damaun a las 13:00 temp svizzer.