Sis episodas da radund 30 minutas datti tar la seria «The Pressure Game – en il cor da la naziunala svizra». Ed il num è program: I va per il grond squitsch che regia tar ils giugaders.

Ils giugaders raquintan avert davart il il cumbat da concurrenza entaifer l'equipa, davart mantegnair in corp che funcziuna u er davart il grond squitsch che regia avant in gieu en in stadion fullanà.

Prevista sin la nova seria da la naziunala svizra

Carstgaun en il focus

Datiers ed intim, uschia vegnan ils ballapedists e lur istorgia persunala preschentads. Tematisadas vegnan era las emoziuns da dar ballape per la naziunala svizra. La cursa encunter il temp – ina carriera da ballape cuzza, per regla, 12-14 onns – è omnipreschenta en la seria. Ils giugaders ed il staff discurran avert, sincer, emoziunal, e magari er autocritic sur da tut quests temas.

Var 450 uras material da film

Durant in entir onn ha in team da film accumpagnà la naziunala svizra en nov differents pajais, durant gieus e camps da trenament. Da var 450 uras material da film èn vegnidas creadas sis episodas da mintgamai radund 30 minutas.

Cineast Simon Helbling davart sia docu sur la naziunala

La seria na duess betg mo esser insatge per ils fans da ballape, mabain per tuts. «The Pressure Game – Im Herzen der Schweizer Nati» metta il carstgaun en il center e betg il ballape.