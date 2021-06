Il CB Surses gioga pari 0:0 a chasa cunter Lumnezia e sto uss sperar ch'ils Lumnezians dattan giu puncts en lur ultimas duas partidas. La partida è stada in si e giu, omaduas equipas avessan gì bunas schanzas da far in gol. Cunzunt a la fin da la partida avessan omadus teams stuì far almain in gol – quai n'è dentant reussì a negin, er grazia ad ina ferma prestaziun dals dus golis, ed uschia è la partida ida senza gols a la fin.

Il CB Surses resta vinavant a la testa da la tabella en quarta liga e dastga er vinavant sperar sin il pass en la terza liga – dovra dentant il sustegn da Schlarigna e l'US Schluein. Ils Lumnezians ston gudagnar omaduas partidas per far il pass en terza liga. Per il CB Surses è la stagiun a fin.

Il squitsch è uss tar l'equipa da Lumnezia. Els ston gudagnar ils dus ultims gieus.