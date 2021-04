Suenter las decisiuns dal Cussegl federal èsi cler che la stagiun da ballape na po vinavant betg cumenzar en las ligas regiunalas. Sch'i vegn insumma anc dà ballape questa primavaira stat en las stailas. Co vinavant? Ils clubs èn da differentas opiniuns.

Ils amaturs e las amaturas da ballape en las ligas regiunalas ston vinavant spetgar da pudair dar gieus da campiunadi. Cura u sche la stagiun da primavaira po insumma anc avair lieu, n'è betg enconuschent. Avunda termins per dar a fin la stagiun n'èn, suenter las ultimas decisiuns dal Cussegl federal, betg pli avant maun. La finamira da la federaziun da ballape da la svizra orientala OFV saja dentant da prender suenter, almain, ils gieus che han gia stuì vegnir spustads l'atun passà. Uschia ch'ina mesa stagiun fiss absolvida. Tenor il OFV sto quai esser pussaivel fin ils 4 da fanadur 2021.

Annullar la stagiun? Empruvar da sfurzar tras gieus?

Ils mainis tar differents clubs da ballape en il Grischun van in ord l'auter, co i fiss dad ir vinavant. Per Donat Albin, trenader dal CB Trun/Rabius (3. liga) stuess la federaziun da ballape da la svizra orientala prender la decisiun d'annullar la stagiun. La schanza saja buna ch'ins possia davent da l'atun 2021 puspè dar campiunadi a moda normala.

Tenor miu manegiar fai nagin senn dad anc vulair dar a fin questa stagiun da campiunadi.

Donat Albin menziuna ch'el haja questa opiniun betg perquai ch'els sajan en cumbat da relegaziun. I giaja per la chaussa. Quai vi e nà saja stentus per tuts.

In zic in auter maini ha Walter Frizzoni, il trenader dal CB Domat (3. liga). El fiss cun sia equipa sin buna via en la 2. liga regiunala. Cler ch'el fiss leds sch'ins pudessi almain anc prender suenter ils gieus da l'atun passà. Uschia ch'i fiss pussaivel dad avair ina tabella valaivla.

In'ulteriura annullaziun da l'entira stagiun fiss simplamain donn per tut quels che s'engaschan per quest sport.

Giacun Vinzens, trenader dal CB Lumnezia (4. liga) di ch'el saja led ch'el na stoppia betg decider co vinavant. Gia la stagiun passada saja vegnida annullada, perquai fissi flot sch'i dess puspè ina giada in campiunadi che quintassi. Forsa dettia anc la pussaivladad da prender suenter ils ultims gieus da la runda d'atun

Ins po argumentar en tuttas direcziuns. I è grev da di, sch'i fetschia anc senn da vulair dar gieus insacura questa primavaira.

I saja da far tut il pussaivel, manegia il trenader-assistent e schef da sport dal FC Schlarigna (4. liga), Amos Sciuchetti. D'annullar gia uss la stagiun, da quai tegn el pauc. Forsa dettia envers il zercladur anc la pussaivladad da dar intgins gieus e da prender suenter ils gieus da l'atun passà.

Ina segunda stagiun senza resultats valaivels fiss ina tragedia

Ils mainis van in ord l'auter co i duess ir vinavant. Cler è dentant ch'ina equipa a la testa d'ina tabella ha pli grond interess ch'i dat anc in campiunadi valaivel ch' ina equipa ch' è a la cua da da la tabella.