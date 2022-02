In 8avel plaz mez schaner al Laax Open ha fatg vegnì realitad il siemi da Bianca Gisler. In zic ord il nagut hai uschia tuttina anc funcziunà cun la qualificaziun per ils gieus olimpics a Peking. Uschia discurra la giuvna da 18 onns era dad in siemi ch'è ì en vigur. Tut è anc in zic surreal.

En acziun en duas disciplinas

Tar sia premiera olimpica dastga l'atleta da Scuol gist ir a la partenza en duas disciplinas. Numnadamain en la disciplina da slopestyle sco er en il Big Air. Spezialmain la disciplina da slopestyle vegnia ina pulita sfida, di Bianca Gisler. I saja in percurs fitg grev cun sigls pretensius.

Legenda: Als gieus olimpics da giuvenils 2020 a Losanna ha Bianca Gisler mussà ses grond potenzial. Ella è vegnida terza en la disciplina da slopestlye. Keystone

E co guardi or cun las finamiras?

Ina finamira concreta pertutgant la rangaziun n'ha la giuvna snowboardista betg. Ella saja gia fitg cuntenta ch'ella saja als gieus olimpics. I possia dentant capitar tut en las concurrenzas, manegia Bianca Gisler.

Jau fetsch bler squitsch a memezza cunquai che nus essan mo duas atletas che han pudì ir als gieus olimpics.

Ils trenaders emprovan dentant da prender davent il squitsch da l'Engiadinaisa. Ella duaja simplamain empruvar il meglier e far «ses ding» .