Tar la cursa da la cuppa mundiala a Nove Mesto en la Tschechia èn las biatletas svizras vegnidas 10avlas en la staffetta. En il quartet svizzer eran Irene Cadurisch, Aita e Selina Gasparin e Lena Häcki.

Schweizer Frauen in Nove Mesto Zehnte 04.03.2021.

Durant la cursa n'hajan las Svizras stuì far nagin runda da chastì. Tenor SRF saja quai l'emprima giada durant questa stagiun. La prestaziun en il stan da tir saja tuttina stada memia pauc buna per in classament a la testa.

Gudagnà la cursa han las Svedaisas, avant las Belarussas e las Franzosas.