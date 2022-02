Persvadì han principalmain las skiunzas ed ils skiunzs ch’han gudagnà fin ussa 6 dad 8 medaglias. Grazia a Beat Feuz (cursa rapida), Lara Gut-Behrami (super-g) e Marco Odermatt (slalom gigant) er las trais medaglias dad aur. Cun la medaglia da bronz entras Mathilde Gremaud en il ski freestyle sin la schanza da Big Air mussan ils Svizzers dentant er ina giada dapli ch’els èn adina buns per medaglia s tar novas disciplinas a gieus olimpics.

Adina na vai dentant betg mo per medaglias. Gia in diplom olimpic u in top resultat po esser in grond success. Quai mussia il 5avel plaz da Nadine Fähndrich en il sprint da passlung, uschia Ralph Stöckli.

Tribunas vitas

En egl croda er che atletas ed atletas han cumbattì fin ussa per medaglias avant tribunas quasi vitas. Fans ed aspectaturs da l’ester n’èn betg stads giavischads pervia da la pandemia da corona ed ils Chinais paran d’avair pauc interess da quai che capita sin pista e sin loipa.