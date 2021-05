Naginas surpraisas en il cader da l’equipa naziunala da ballape. Per las partidas da test encunter ils Stadis Unids ed il Principadi da Liechtenstein, dentant era per l’Euro 2020 ha il trenader Vladimir Petkovic nominà ils emprims 29 giugaders.

Vladimir Petkovic ha nominà ses cader per l’Euro

Cader per l'Euro2020

Il cader da l’equipa naziunala per l’Euro 2020 stat quasi. Il trenader da l’equipa Valdimir Petkovic ha dà enconuschent la mesemna ils nums dals emprims 29 giugaders ch'èn da la partida en il champ da trenament da la naziunala a Bogn Ragaz e suenter era a l’Euro. Tranter quels 29 giugaders èn nagins ch'ins n'avess betg spetgà. Petkovic metta sin ils giugaders ch'èn er gia stads a disposiziun durant las davosas partidas il mars.

Ils giugaders Avrir la box Serrar la box Gol: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Gregor Kobel (Stuttgart) Defensiun: Silvan Widmer (Basel), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Basel), Fabian Schär (Newcastle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Loris Benito (Bordeaux), Becir Omeragic (FCZ), Jordan Lotomba (Nizza) Champ d’amez: Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Steven Zuber (Frankfurt), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Christian Fassnacht (YB), Edimilson Fernandes (Mainz), Dan Ndoye (Nizza) Attatga: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Brighton)



Fabian Schär suenter blessura enavos en l’equipa

Surpraisas na dat quai betg. Las davosas partidas da qualificaziun per il proxim campiunadi mundial en il Katar turna dentant Fabian Schär puspè en l’equipa. Quai era dentant da prevesair. Tar sia equipa Newcastle aveva Schär dà il comeback l’entschatta dal mais suenter ina blessura. Tar il cader actual tutgan er il goli Gregor Kobel, il giugader da champ d’amez Dan Ndoye el'attatgader Andi Zeqiri. Pervia da la pandemia da corona san ils trenaders nominar per l’Euro che cumenza en trais emnas 26 giugaders. Trais giugaders ha Petkovic pia anc da stritgar or da ses cader.