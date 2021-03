En l'emprim gieu da gruppa dal campiunadi europeic U21 spetga gist in grond adversari. L'equipa englaisa è offensivamain ferma e vala sco favurit da gruppa. Tuttina dastga l'equipa svizra ir cun in bun sentiment en il gieu, en la qualificaziun per il turnier han ils giuvens ballapedists numnadamain gudagnà nov partidas. Sper l'Engalterra gioga la Svizra en la gruppa D anc cunter la Croazia ed il Portugal. L'emprim gieu è gievgia suentermiezdi.

