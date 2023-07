L’Ucraina ha procurà per ina sensaziun al campiunadi europeic dals U21 en la Rumenia e la Georgia: L’Ucraina ha gudagnà cunter il top-favurit, la Frantscha, cun 3:1 ed è uschia sa qualifitgada per la segunda giada dapi bunamain 30 onns per il mezfinal.

Là spetga sco proxim la Spagna ch’ha eliminà la Svizra. Er sa qualifitgada per il mezfinal è l’Engalterra. Quai grazia ad ina victoria dad 1:0 cunter il Portugal. La mesemna frunta l’Engalterra uschia sin l’Israel.