Nov tschientavels han mancà il 2001 a Silvano Beltrametti per la medaglia da bronz als campiunadis mundials. Tuttina guarda el gugent enavos sin questa cursa rapida e sin quest di.

Galeria da fotografias

1 / 2 Legenda: Silvano Beltrametti En acziun durant la cursa rapida dal campiunadi mundial 2001. Keystone 2 / 2 Legenda: Silvano Beltrametti 9 tschientavels han mancà sin plazza trais. Keystone

Igl è ils 7 da favrer 2001 cura che Silvano Beltrametti manchenta mo per pauc ina medaglia als campiunadis mundials a Sankt Anton. Igl è stà ina cursa ch'è anc oz fitg preschenta al Grischun. Atgnamain eri gia cler, ch'el gudognia la medaglia da bronz, dentant ha nagin fatg il quint cun il Tudestg Florian Eckert. Cun ina numbra auta ha lez stuschà Silvano Beltrametti giu dal podest. In dir mument per il giuven da 21.

Igl è stà fitg dir, cunquai che jau aveva gia survegnì plunas gratulaziuns ed era gia discurrì cun las medias davart questa medaglia da bronz.

Spezialmain dir: Cura che Florian Eckert ha terminà la cursa, era Beltrametti gist vid discurrer cun il schurnalist da SRF. Cler che la frida è uschia stada spezialmain gronda per il giuven atlet. Il Grischun sa regorda dentant, ch'el haja mussà ina fitg buna cursa e ch'el n'haja betg fatg reproschas vers sasez.

audio Silvano Beltrametti sa regorda dals campiunadis mundials dal 2001 03:49 min, Actualitad dals 10.02.2021. laschar ir. Durada: 03:49 minutas.

20 onns suenter èsi bleras regurdientschas

Oz guarda Silvano Beltrametti gugent enavos sin ils da 7 da favrer 2001. Igl è stà la suletta occurenza gronda per il Grischun en sia carriera. I saja stà ina festa da sport a Sankt Anton. Oravant tut ina festa austriaca. 11 medaglias han noss vischins recaltgà tar ils campiunadis mundials tar els a chasa.

Legenda: Oz maina Silvano Beltrametti in hotel a Lai. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

Il december 2001 è Silvano Beltrametti sa blessà grev a Val-d'Isere ed ha perquai stuì terminar sia carriera. Dapi lura è el en sutga da rodas. L'anteriur skiunz va dentant vinavant sia via. Oz maina el ensemen cun sia famiglia a Lai in hotel.