Cun in pari 0 a 0 cunter la Nova Zelanda aveva la Svizra fatg il punct necessari per cuntanscher l'otgavel final. Per il pajais ospitant è il campiunadi mundial a fin. Qua datti la survista dal la fasa da gruppa.

L'emprima gronda finamira è cuntanschida. La runda da k.o. è realitad per la Svizra che terminescha la fasa da gruppa cun 5 puncts sin l'emprim plaz. E quai en ina gruppa, che n'è betg stada simpla. Uschia era na l'ultim gieu encunter las Novzelandaisas ch'han fatg enorm squitsch e las Svizras savens en il modus da defender.

Rapport dal gieu Svizra – Nova Zelanda

Perder scumandà, era la devisa da la naziunala svizra en l'ultim gieu da gruppa encunter la Nova Zelanda. Quest ultim gieu n'era dentant definitivamain betg il meglier da las confederadas e lur trenadra Inka Grings. Fin la fin èn las Svizras sa spendradas cun il pari da 0:0 ed il punct necessari en l'otgavel final. A lur segund segund campiunadi mundial èn ellas uss arrivadas uschè lunsch sco a la premiera, l'onn 2015 en il Cannada.

Rapport dal gieu Svizra – Norvegia

Suenter dus gieus resta la Svizra a la testa da la tabella en la gruppa A ed era senza terrada. Il 0:0 encunter la Norvegia lascha avert tut las schanzas a la truppa da trenadra Inka Grings da sa qualifitgar per l'otgavel final.

audio Svizra fa in punct encunter la Norvegia 02:16 min, ord Actualitad dals 25.07.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 16 Secundas.

En l'ultim gieu da gruppa basta a la naziunala svizra perfin in pari per cuntanscher la fasa da k.o. dal turnier.

Encunter las favurisadas Norvegiaisas han las confederadas giugà curaschus ed elavurà numerusas schanzas. Igl è stà in gieu intensiv nua ch'era las Norvegiaisas èn diversas giadas vegnidas privlusas. En l'ultim gieu da gruppa spetgan uss las co-ospitantas da la Nova Zelanda che han pers surprendentamain lur segund gieu encunter las novizas da las Filippinas.

L'equipa norvegiaisa ha valì sco favurita da gruppa avant il turnier. Las Scandinavas èn fin uss stadas a tut ils campiunadis mundials, l'onn 1995 èn ellas vegnidas campiunessas mundialas ed en la rangaziun mundiala da la Fifa figureschan ellas sin plaz 12. La Svizra è en quella rangaziun sin plaz 20.

Il cumenzament en il turnier n'è dentant betg reussì sco giavischà. La Norvegia ha pers surprendentamain cunter la Nova Zelanda. Uschia èn las Scandinavas ch'han giugadras da classa mundiala gia stadas sut squitsch cunter la Svizra.

audio I spetga il segund gieu da las ballapedistas svizras al campiunadi mundial 02:58 min, ord Actualitad dals 24.07.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 58 Secundas.

Emprim gieu – emprima victoria

La Svizra ha battì las Filippinas cun 2:0 en l'emprim gieu da gruppa. Ils gols han Ramona Bachmann e Seraina Piubel sajettà. Cun questa victoria salida la Svizra lura era gist da l'emprim plaz en la tabella da la gruppa A. Sut la trenadra Inka Grings èsi dal reminent l'emprima giada che las Svizras van sco victuras giu dal plaz.

audio Resumaziun dal gieu Filippinas – Svizra 02:55 min, ord Actualitad dals 21.07.2023. Maletg: Reuters laschar ir. Durada: 2 minutas 55 Secundas.

Curt avant pausa ha il VAR decidì in penalti per las Svizras, suenter in foul encunter Coumba Sow. L'attatgadra Bachmann ha tutgà suveran. En la 65avla minuta èsi lura stada Seraina Piubel che sajetta il 2:0. Per la giuvna Turitgaisa ses emprim gol a ses emprim turnier grond cun la Naziunala svizra.

L'equipa da la trenadra Inka Grings ha bain dominà la partida encunter las novizas da las Filippinas. La Svizra ha però savens fatg in pau cumplitgà avant il gol ed ha duvrà bleras schanzas fin al 2:0.