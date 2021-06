Per la Svizra è il viadi gia a la fin

La Svizra è bain ida gia durant l’emprim terz en avantatg cun 1:0 entras Roman Untersander. Ils Tudestgs èn dentant cunzunt a l’entschatta stads pli ferms che la Svizra. Insumma, l'entira partida è stada in duel sin l’autezza dals egls. Simbolic persuenter il segund terz. Fabrice Herzog ha sajettà en la 34avla minuta il 2:0 per la Svizra e sulettamain 4 minutas pli tard ha Kühnhackl sajettà il 1:2 ord vista da la Germania.

04:47 video Resumaziun dal gieu Svizra – Germania Or da Sport-Clip dals 03.06.2021. laschar ir

En l’ultim terz avessan omaduas equipas gì fitg bunas schanzas. Il gol è dentant gartegià 43 secundas avant la fin a Gawanke. En la prolungaziun n'ha alura nagina equipa sajettà il gol decisiv ed uschia ha la lutga da penaltis stuì decider quest quartfinal. Là ha sulettamain Timo Meier tutgà ses penalti per ils Svizzers, uschia ch'igl ha num far la valischa e turnar a chasa.

Per ils Svizzers èsi segir ina trumpada. Cunzunt suenter la buna qualificaziun è la squadra da Patrick Fischer stada almain il pitschen favurit en quest quartfinal. I resta dentant la conclusiun che la Germania è l'adversari da tema per la Svizra, sch'i va per rundas da k.o.. Igl è gia la terza giada en seria che la Svizra perda ina partida da k.o. cunter la Germania.

01:58 video Ambühl: «Nus n'avain betg giugà sco usità» Or da Sport-Clip dals 03.06.2021. laschar ir

USA, Canada e Finlanda er en il mezfinal

En il segund quartfinal dal suentermezdi han ils Stadis Unids gudagnà cleramain cunter la Slovachia cun 6:1. Ina surpraisa hai dà la saira. Il Canada ch'ha dumagnà be cun fadia la qualificaziun per il quartfinal, ha gudagnà cunter la Russia cun 2:1 suenter prolungaziun. La Finlanda è sa qualifitgada per il mezfinal grazia a la victoria dad 1:0 cunter la Tschechia. En ils mezfinals da sonda dattan ils Stadis Unids cunter il Canada e la Finlanda frunta sin la Germania.