Per l’emprima giada va Cédric Follador da Bever cun il bob a quatter a la partenza d'in campiunadi mundial. Ad Altenberg en la Germania ha el sia premiera.

Premiera per il pilot da bob Cédric Follador

Dapi divers onns parta Cédric Follador da Bever cun il bob a dus, dentant era cun il bob a quatter en la cuppa d’Europa. Tranteren ha el dentant era pudì ir a la partenza da cursas da la cuppa mundiala da bob. A La Plagne en Frantscha avant in onn ha el gì sia premiera tar l’elita.

In da trais bobs svizzers a la partenza

Dacurt è Michael Vogt vegnì cun il bob a quatter campiun mundial da juniors a San Murezzan. Cédric Follador era sco tschintgavel il segund meglier Svizzer. Damai ch'il pilot engiadinais ha era gia mussà bunas prestaziuns ad Altenberg en la cuppa d’Europa – ha la Federaziun svizra da bob nominà el per quest campiunadi mundial. Che Follador conuscha la pista ad Altenberg è segir in avantatg. Er sch'il chanal da glatsch sa preschenta adina in zichel en in'autra furma.

Il pilot è il medem, l’equipa dentant mida

Fertant che Cédric Follador è adina il pilot, mida il rest da l’equipa dal bob adina in zichel. Dal campiunadi mundial da juniors a San Murezzan po il pilot engiadinais prender ils dus stumpladers cun el, il franader dentant vegn remplazzà atras in pli ferm. Per eruir il campiun mundial en il bob a quatter datti quatter cursas durant dus dis.