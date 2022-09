00:53 video Elise Chabbey e Nicole Koller segireschan la vicotria Or da Sport-Clip dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 53 Secundas.

Suenter la medaglia da bronz per Marlen Reusser e quella d'argient per Patrick Küng gudogna la staffetta maschadada aur en la cursa cunter l'ura. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey e Nicole Koller battan l'Italia per trais secundas.

Suenter ch'ils umens svizzers eran gia ils pli svelts, n'han las dunna betg pli pers quella posiziun. Ils favurits dals Pajais Bass han gì gronda disfortuna suenter in defect tecnic da Bauke Mollema è Annemiek van Vleuten er anc crudada.