5. gieu: Seria da victoria cuntinuescha cun in 3:6

La naziunala Svizra ha gudagnà cun 6:3 encunter il campiun mundial da record, il Canada. Gia avant il gieu era cler che l'equipa da Patrick Fischer cuntanschia il quartfinal, perquai ch'il Danemarc aveva battì la Frantscha cun 3:0. La damaun giogan ils svizzers lur proxima partida encunter la Frantscha. Independent da quella partida è cler ch'i dattan mardi encunter la Germania per decider il victur da la gruppa.

Per Andres Ambühl hai dà dubla raschun per festivar. Tar la victoria encunter il Canada ha il Grischun rut il record cun ses 120avel gieu ad in campiunadi mundial. Quai restia en memoria e saja ina fin perfetga per quest di.

05:51 video Svizra batta Canada cun bravura Or da Sport-Clip dals 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 minutas 51 Sekunden.

La fasa da gruppa Avrir la box Serrar la box Las otg equipas en las duas gruppas A e B giogan tuttas ina cunter l'autra. Ils proxims gieus da Svizra è en la gruppa A: Dumengia, ils 22-05: Svizra – Frantscha (19:20)

Mardi, ils 24-05: Germania Svizra (11:20) Las meglras quatter equipas da la gruppa A e B cuntanschan ils quartfinals, pia la fasa da k.o. che cumenza ils 26 da matg. Il final è lura ils 29 da matg.

4. gieu: La quarta victoria per ils svizzers cunter la Slovachia

La squadra naziunala svizra ha gudagnà cun 5:3 cunter la Slovachia – malgrà blers chastis e blers sbagls. Uschia ha il team da Patrick Fischer era suenter la quarta partida il dumber maximal da puncts en la gruppa A, numnadamain 12 puncts.

05:11 video Ils svizzers gudognan malgrà blers chastis Or da Sport-Clip dals 18.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 minutas 11 Sekunden.

3. gieu: Svizra gudogna cunter Kasachstan

La squadra naziunala svizra gudogna è la terza partida al campiunadi mundial a Helsinki en Finlanda. Il team da Patrick Fischer ha battì ils Kasacs cun 3:2. Ils Svizzers han bain dominà la partida - l'emprim gol è però pir crudà en il segund terz grazia a Denis Malgin. Cunquai ha la squadra naziunala fin ussa gudagnà tut ils trais gieus. Sco proxim spetgan la mesemna ils Slovacs.

03:29 video Svizra gudogna cun sforz Or da Sport-Clip dals 17.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 29 Sekunden.

2.gieu: Svizra declassescha il Danemarc

Er sia segunda partida da gruppa al campiunadi mundial en Finlanda, ha la Svizra gudagnà, questa giada encunter il Danemarc. Dumengia saira ha la squadra dal trenader Patrick Fischer battì il Danemarc gist cun 6:0. La Svizra è uschia per il mument ensemen cun ils Canadais, cun il maximum da puncts al timun da la gruppa A.

00:54 video Malgin tira dus giugaders sin el – Moser tutga Or da Sport-Clip dals 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

1. gieu: Svizra gudogna cunter l'Italia

La Svizra ha gudagnà sia emprima partida al campiunadi mundial da hockey a Helsinki. Il team dal trenader Fischer ha gudagnà la partida cunter l'Italia cun 5:2. Malgin ha gia fatg l'emprim gol suenter 49 secundas. Ils ulteriurs gols han fatg Thürkauf (2), Ambühl e Hischier. Ils Talians han fatg ils gols en la davosa part dal gieu.