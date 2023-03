Per l’emprima giada dapi il 2017 na datti nagina medaglia per la Svizra als campiunadis mundials da ski nordic. Ils campiunadis mundials a Planica en la Slovenia n’èn insumma betg stads quels dals Svizzers. Gest ils umens han trumpà en las cursas da passlung. Betg bler meglier èsi ì a las dunnas cun excepziun da Nadine Fähndrich ch’ha mussà bunas prestaziuns, dentant er manchentà da gudagnar ina medaglia en il sprint, quai ch’era la gronda finamira da la Lucernaisa.

Per atletas ed atlets da Swiss Ski, ma er per l’entir staff vali uss dad ir sur ils cudeschs ed analisar tge ch’è propi ì fallì. Patratgar fa gist il fatg che quasi nagin è vegnì da mussar la meglra prestaziun a quest punct culminant, lura cui quinta. La rusna suenter l’èra Cologna è pia qua. Speranza fa dentant la generaziun giuvna ch’ha per part persvadì dacurt als campiunadis mundials dals juniors a Whistler en il Canada. Mo per far il pass en la cuppa mundiala dovri anc intgins sforzs, sforzs supplementars sch’ins mira co i vegn per part lavurà en auters pajais.

Per ils proxims onns, gest als proxims campiunadis mundials il 2025 a Trondheim en la Norvegia sco era als gieus olimpics en l’Italia in onn pli tard, n’èsi betg da quintar cun gronds success ord vista svizra. Mo vegn uss propi lavurà endretg cun ils giuvenils e juniors, quai er cun la dretga glieud, lura pudain nus tuttina mirar cun optimissem vers l’avegnir.