Il skiunz grischun Fadri Janutin fa argient en il slalom dals campiunadis mundial dals juniors a Bansko en la Bulgaria. Suenter l'emprim percurs era il giuven da 21 onns da Landquart anc a la testa, ensemen cun l'American Benjamin Ritchie. Quel è lura stà pli spert che Janutin en il segund percurs – quai per var ina mesa secunda. Per il giuven skiunz che va per il club da skis da Sursaissa è quai in success tut spezial:

Bun tschintgavel dal slalom daventa in ulteriur Svizzer, Joel Lütolf. El ha pers var 1,2 secundas sin il victur.