Ils campiunadis mundials han cumenzà bain per las Svizras, Wendy Holdener ha gudagnà la medaglia d'argient en la cumbinaziun slalom e super-G. Mo la Taliana Federica Brignone è stada pli svelta. Tar ils umens è il favurit Loïc Meillard betg stà bun da gudagnar in medaglia, el è vegnì 6avel. Tar il super-G da las dunnas ha Lara Gut-Behrami lura manchenta in'ulteriura medaglias per be 4 tschientavels. Era tar il super-G dals umens na hai betg tanschì per ina medaglia. Marco Odermatt sa tschenta sin plazza 4.

13 concurrenzas, 39 Medaglias

Dals 5 fin ils 19 da favrer han lieu ils 47avels Campiunadis mundials da skis a Courchevel/Méribel en Frantscha. En tut datti da gudagnar 13 titels mundials e 39 medaglias. La Svizra è la pli ferma naziun en la cuppa mundiala cun gia 16 victorias e 41 podests, cun quai èn er las schanzas per medaglias tar ils campiunadis mundials bunas, surtut tar il dominatur da la stagiun Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami, ch'è en furma en differentas disciplinas.

Skiunzs e skiunzas grischunas