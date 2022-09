Il Club da hockey da Tavau ha incassà sia emprima terrada en la quarta runda da la Champions Hockey League. Ils Grischuns han pers dumengia il duel europeic a chasa encunter Skelleftea cun 2:5. Il HCD resta però sin curs per l'otgavelfinal cunquai ch'il proxim adversari Oceláři Třinec da la Tschechia ha gudagnà la dumengia be in punct.

03:44 video 2:5 cunter Skelleftea Or da Sport-Clip dals 11.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 44 Secundas.

Ina victoria percunter hai dà per Fribourg-Gottéron encunter ils norvegias Stavanger cun in 3:0.