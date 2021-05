Cumenzà ha atgnamain tut anc tenor plan per la squadra da Paris. L'equipa da Mauricio Pochettino è durant l'emprima mesadad da la partida cleramain stada la pli ferma equipa. Gia suenter 15 minutas èn ils Franzos ids en avantatg cun 1:0 suenter il gol dal defensur Marquinhos.

Suenter pausa èsi alura stà in cumplet auter maletg. Manchester City è vegnì pli ferm or da la garderoba, ha dentant duvrà in zic cletg per realisar il 1:1. Ina flanca malgartegiada da De Bruyne è sa tschentada suenter 64 minutas en il chantun lung. Alura n'ha la squadra da Pep Guardiola betg laschà suenter ed ha schizunt anc sajettà il 1:2 suenter in culp liber.

Real Madrid e Chelsea giogan pari

Gia il mardi saira han Real Madrid e Chelsea giugà a Madrid pari 1:1. En las emprimas minutas è l'equipa da Thomas Tuchel, il FC Chelsea, la squadra dominanta. Uschia è la squadra da Londra ida gia suenter 14 minutas entras Christian Pulisic en avantatg cun 1:0. Be 15 minutas pli tard ha Benzema dentant egualisà la partida per Real Madrid. La secunda mesadad è alura stada relativamain ruassaivla.

Las partidas da return han gia lieu l'emna proxima. City e Paris giogan il mardi, Chelsea e Madrid la mesemna.